Anuncian un corte de energía programado para este domingo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este domingo 25 de octubre se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica en diversos sectores de la ciudad, a requerimiento de la empresa de transporte de energía TRANSPA S.A.
Según detalló el Departamento de Servicio Eléctrico, la interrupción del servicio se extenderá durante cuatro horas, desde las 08:00 hasta las 12:00 horas, con el fin de efectuar trabajos de mantenimiento preventivo en las instalaciones de alta tensión que abastecen a las zonas involucradas.
Sectores afectados
El corte de luz abarcará a los vecinos de los siguientes barrios y zonas:
Sector de La Loma
Sector del Centro
Barrio 25 de Mayo
Km. 4
Sector de Km. 5
Barrio Sismográfica
El Marquesado
Barrio Jorge Newbery
Sector de Divina Providencia
Sector Gral. Mosconi
Antenas de transmisión del Cerro Chenque
Desde la entidad remarcaron que la concreción de las tareas operativas quedará sujeta a que las condiciones meteorológicas del domingo sean favorables para el trabajo de las cuadrillas en el área.