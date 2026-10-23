Viernes: jornada fresca y con cielo nublado

Un viernes fresco y de buen tiempo se anticipa para la jornada de hoy. Si bien el cielo se mantendrá con nubosidad variable a lo largo del día, las condiciones serán estables, sin probabilidad de lluvias y con vientos suaves en todo el territorio. La temperatura máxima alcanzará los 11 °C durante las horas de la tarde.

El día comienza con ambiente frío y una marca térmica de 6 °C. El cielo se presentará mayormente nublado, con un 0% de probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector norte (N) que soplarán a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se espera el valor máximo de la jornada, alcanzando los 11 °C. La nubosidad continuará mayormente cubierta y sin presencia de lluvias (0%). La dirección del viento rotará levemente hacia el sudeste (SE), manteniendo una intensidad constante de entre 7 y 12 km/h.

Hacia el cierre de la jornada, el tiempo mejorará levemente con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas descenderán hasta situarse en los 8 °C, mientras que el viento soplará desde el nordeste (NE) a una velocidad leve de 7 a 12 km/h.