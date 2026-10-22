La jornada por la Jura de fidelidad a la Bandera Argentina de los pueblos tehuelches y mapuches se celebrará el lunes 2 de noviembre, en lugar del martes 3. La medida busca generar un fin de semana largo en la provincia.

Chubut trasladó el feriado del 3 de noviembre al lunes 2 y habrá fin de semana largo

El Gobierno de Chubut oficializó el traslado del feriado provincial correspondiente a la Jura de fidelidad a la Bandera Argentina de los pueblos tehuelches y mapuches. La fecha, prevista originalmente para el martes 3 de noviembre, pasará al lunes 2 del mismo mes.

De esta manera, los chubutenses tendrán un fin de semana largo, a partir de la modificación del calendario de feriados provinciales.

La decisión se efectua luego que la Legislatura de Chubut estableció e que los feriados provinciales puedan trasladarse a un día lunes.