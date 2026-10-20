La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) lanzó una medida de fuerza que paralizó las seis líneas y el Premetro tras el arresto de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara.

Escándalo en el subte: detuvieron a dos delegados y hay paro total en todas las líneas

El conflicto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se originó en una protesta contra la sanción aplicada a un trabajador y la tercerización de tareas que el sindicato denuncia como irregular.

La detención de dos delegados sindicales desató un escándalo en el subte porteño y derivó en un paro total que afecta a las seis líneas y al Premetro. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, resolvió interrumpir el servicio en reclamo por la liberación inmediata de los trabajadores y denunció una escalada represiva contra la organización gremial.

El conflicto se produjo este martes en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, donde efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a los delegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara durante una protesta sindical. Los trabajadores intentaban abrir los molinetes y las puertas de emergencia en rechazo a la suspensión de un compañero, medida que el gremio considera abusiva.

Según informó la organización sindical, la protesta respondió a la sanción aplicada por la empresa concesionaria Emova y a la falta de diálogo para resolver el conflicto. Tras las detenciones, los Metrodelegados dispusieron la paralización de toda la red y advirtieron que no habrá servicio hasta que ambos trabajadores recuperen la libertad.

El trasfondo del conflicto incluye una denuncia de la AGTSyP por la presunta tercerización de tareas que corresponden al personal de mantenimiento del subte. El sindicato sostiene que la contratación de empresas externas para realizar esos trabajos vulnera el convenio colectivo y constituye una forma de fraude laboral.

De acuerdo con la organización, Emova recurre a la tercerización para cubrir la falta de personal en sus propios planteles. Frente a esta situación, el plenario de delegados había resuelto rechazar la modalidad y exigir que la empresa pusiera fin a esas prácticas.

La AGTSyP ya había declarado el estado de alerta y advertido sobre las consecuencias de mantener esa política. La detención de los dos representantes gremiales profundizó la disputa y precipitó la interrupción general del servicio.

Paro y reclamo por la liberación de los delegados

En su comunicado, los Metrodelegados calificaron las detenciones como arbitrarias y exigieron la inmediata liberación de Heredia y Dellecarbonara. También reclamaron el cese de la represión y cuestionaron la intervención policial en una protesta vinculada con un conflicto laboral.

La medida alcanzó a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, y generó complicaciones para miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio escaló así desde una protesta en una estación de la línea B hasta un paro total de la red. Mientras el sindicato reclama la liberación de sus delegados y el fin de las prácticas que denuncia como irregulares, el conflicto con Emova suma un nuevo capítulo de tensión en el transporte porteño.