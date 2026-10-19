Un "león" será padre con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres, una noticia que difundieron en una publicación conjunta acompañada por la foto de una ecografía. El delantero de la selección argentina masculina de hockey sobre césped y el primer ministro de los Países Bajos informaron que el nacimiento está previsto para 2027 a través de un proceso de gestación subrogada.

El anuncio reunió deporte, política y una decisión personal que la pareja compartió con sus seguidores. En la imagen, Keenan y Jetten aparecen juntos mientras sostienen la ecografía del bebé. “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”, escribieron en el mensaje que acompañó la publicación.

Recientemente, D66, el partido al cual representa el político emitió un reporte sobre la emotiva noticia: “Jetten y Keenan llevaban mucho tiempo soñando con formar una familia. Junto con una madre subrogada y una donante de óvulos, ese sueño parece estar a punto de hacerse realidad”.

“El embarazo surgió gracias a una pareja de amigos que ya tienen hijos. La madre subrogada es holandesa, al igual que la donante de óvulos. No se trata de una gestación subrogada comercial. La madre subrogada y la donante de óvulos son conocidas de Jetten y Keenan. Agradecen poder ayudar a cumplir el deseo de los futuros padres de tener un hijo de esta manera”, detalló el escrito.

La noticia fue recibida con mensajes de felicitación de seguidores y personas vinculadas al deporte. Para Keenan, el anuncio coincide con una etapa de alta exposición dentro y fuera de las canchas, a partir de su carrera con Los Leones y de su vínculo con el jefe de Gobierno neerlandés.

Ligado a una familia con trayectoria en los seleccionados argentinos —su padre Patricio Keenan, sus tíos Santiago Capurro y Gustavo Keenan, y su abuela Noemí Merediz representaron al país—, inició su actividad en el Club Ciudad de Buenos Aires. A los 12 años se trasladó a España, país donde su padre asumió la conducción técnica del Club Egara en Terrassa, localidad catalana con tradición en la disciplina. En ese entorno completó su preparación táctica durante seis temporadas. Ante el interés de la federación local para integrarlo a los equipos juveniles españoles, Keenan optó por aguardar la convocatoria de Argentina, la cual se formalizó cuando fue citado al seleccionado junior durante una gira europea previa al Mundial de La Haya 2014.

En 2017 fichó por el HC Klein Zwitserland de Países Bajos. Se convirtió en la primera contratación de un proyecto que consiguió dos ascensos consecutivos hasta alcanzar la Hoofdklasse, la máxima división neerlandesa. Las actuaciones en el certamen europeo motivaron su llamado al equipo principal de Los Leones, con el que debutó en enero de 2019 frente a Bélgica en Córdoba por la FIH Pro League. En ese mismo año obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, logro que revalidó en Santiago 2023.

Su primera presencia en la cita olímpica ocurrió en Tokio 2020, disputada en 2021, torneo en el que el seleccionado argentino finalizó en la séptima posición. Tras competir en el Mundial de 2023, disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, competencia en la que alcanzó el octavo lugar. El atacante mantiene su carrera de clubes en La Haya con el HC Klein Zwitserland, afianzado en una de las ligas de mayor exigencia de Europa.

Fuera de la actividad deportiva, el delantero cursa el último año de la carrera de Comercialización en la Universidad Siglo 21. Sus estudios forman parte de un acuerdo con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), que busca facilitar la continuidad académica de atletas con compromisos de alto nivel.

La relación entre Keenan y Jetten se consolidó luego de que ambos se conocieran en 2022. El jugador argentino relató en otras ocasiones que ocultó el vínculo durante un ciclo olímpico por temor a reacciones prejuiciosas. La decisión de hacer visible la pareja llegó durante los Juegos Olímpicos de París 2024. A partir de ese momento, la relación del deportista con el dirigente neerlandés alcanzó una dimensión internacional, en un contexto atravesado por la carrera de Keenan y el avance político de Jetten.