Petroleros disidentes del gremio elevarán nota a Nación

Trabajadores petroleros acordaron el último sábado continuar recolectando firmas para elevar un pedido formal ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de convocar a una asamblea resolutiva de afiliados y exigir el adelantamiento de las elecciones en el Sindicato de la Industria Petrolera, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER).

En declaraciones formuladas a El Caletense Radio, el referente Marcelo Salguero calificó como positiva la convocatoria y detalló la hoja de ruta administrativa que llevan adelante en el flanco norte de Santa Cruz. Según precisó, la junta de firmas comenzó en Las Heras y se extenderá durante toda esta semana en Pico Truncado y Caleta Olivia.

El propósito es respaldar la nota impulsada por el referente Martín Oñate, documento que será ingresado esta misma semana para solicitar formalmente la asamblea de afiliados. “En toda lucha y en toda revolución siempre se ha empezado con 4 o 5; una revolución no empieza con mil personas de la noche a la mañana, pero la gente está perdiendo el miedo”, afirmó Salguero, destacando el acompañamiento recibido.

Sostuvo que el reclamo opositor se apoya en el malestar generado por las condiciones laborales de los últimos años en los yacimientos santacruceños. Salguero apuntó directamente contra la actual comisión directiva del SIPGER, asegurando que los cambios y traspasos de empresas operadoras y de servicios en la región dejaron a numerosos trabajadores sin el cobro de sus indemnizaciones y con recortes en sus beneficios convencionales.

Salguero afirmó que existe malestar entre trabajadores activos y sostuvo que varios acompañan la iniciativa de un cambio de conducción. En ese marco, respaldó a Oñate como posible candidato a secretario general y confirmó que la lista todavía se encuentra en formación. Además, admitió que él no podrá postularse porque perdió su empleo en febrero de 2024, pero no descartó la posibilidad de desempeñarse como como apoderado de la lista.