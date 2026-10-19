Gritaba en la calle, insultó a un vecino e intentó agredirlo

Ocurrió en el pasaje Chacabuco al 1100. Según el reporte policial, el hombre estaba exaltado y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este domingo en Comodoro Rivadavia, luego de protagonizar un incidente en la vía pública e intentar, presuntamente, agredir físicamente a un vecino. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en el pasaje Chacabuco al 1100 y motivó la intervención de personal de la Seccional Primera.

De acuerdo con el informe policial, un vecino solicitó la presencia de los efectivos y manifestó que tenía retenido a un hombre que se encontraba exaltado y aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al denunciante junto al sujeto. Según el relato, el hombre caminaba por la calle a los gritos y, cuando el vecino le preguntó por su comportamiento, reaccionó con insultos e intentó agredirlo físicamente.

Ante la situación, los efectivos procedieron a demorar al involucrado con el objetivo de resguardar su integridad física y la de terceros. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial por una presunta infracción a los artículos 158 y 161 de la Ley XV N.º 27.