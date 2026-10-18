Un herido de bala en la extensión del barrio Abásolo

En un confuso incidente, una mujer efectuó una serie de disparos. Un hombre resultó herido y fue internado en el Hospital Regional.

En horas del mediodía de este domingo se produjo un confuso incidente en el sector de las calles Telsen y Gastre, en la extensión del barrio Máximo Abásolo. Por jurisdicción intervino personal policial de la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información oficial, una mujer habría sido quien efectuó los disparos por temor a que personas ingresaran a su vivienda. En ese incidente resultó herido un hombre que debió ser trasladado al Hospital Regional para su atención médica. Hasta el momento se desconoce públicamente la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre baleado.