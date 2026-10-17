Estudiantes enfrentados en el Pueyrredón: secuestraron un revólver y un cuchillo

El episodio ocurrió el viernes por la noche y habría involucrado a alumnos de entre 17 y 18 años de una escuela cercana.

Una pelea entre estudiantes de secundaria generó un operativo policial el viernes por la noche en el barrio Pueyrredón. Durante la intervención, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 sin municiones y un cuchillo, que habrían sido utilizados para amenazar a dos jóvenes.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23, cuando personal de la Seccional Tercera recibió un aviso sobre una pelea en la intersección de la avenida Callao y la calle San José de Jáchal.

Al llegar al sector, los efectivos encontraron que personal de la Seccional Quinta había interceptado a cinco jóvenes que escapaban corriendo por La Gaceta de Buenos Aires, casi Constituyentes. En paralelo, otros uniformados identificaron a un segundo grupo en La Gaceta de Buenos Aires y Jáchal.

Durante el operativo, la Policía encontró un revólver en un cantero cercano, sin cartuchos en el tambor, y un cuchillo en otro sector.

De acuerdo con el relato de dos de los presuntos damnificados, de 17 y 20 años, integrantes del otro grupo los habrían incitado a pelear. Además, señalaron que uno de los jóvenes, de 17 años, los amenazó con un arma de fuego, mientras que otro habría utilizado un arma blanca para intimidarlos.

Pese a lo ocurrido, los jóvenes no quisieron radicar la denuncia y la madre de uno de ellos se presentó en el lugar para retirarlos.

En tanto, la Policía identificó a los integrantes del grupo mayoritario, entre quienes había jóvenes de 17 años y uno de 18. Uno de ellos quedó imputado en libertad por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla delitos vinculados con la tenencia ilegítima de armas de fuego.

Fuentes policiales indicaron que los involucrados serían alumnos de la Escuela 743, ubicada en las inmediaciones, y que existirían conflictos previos entre jóvenes dentro de ese ámbito educativo.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron un revólver calibre .22, con tambor de seis alveolos y sin municiones, y un cuchillo.