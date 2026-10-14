El individuo había ingresado a una propiedad y revisaba el lugar.

Tiene 22 años y está preso por ingresar a una vivienda en el Juan XXIII

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles a las 2:40 de la madrugada, acusado de presunta violación de domicilio en el barrio Juan XXIII.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Quinta y se inició a partir del llamado telefónico de un vecino, quien alertó a la Policía sobre la presencia de un individuo que había ingresado a una propiedad lindante y se encontraba revisando el domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación e interceptaron al sospechoso cuando salía del patio de la vivienda.

Minutos después se presentó el propietario del inmueble, quien verificó el estado del terreno y manifestó su intención de radicar una denuncia penal.

Ante lo ocurrido, el joven fue trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido judicial y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, la Oficina Judicial y el juez penal de turno.