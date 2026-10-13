Mariela Altamirano pidió un celular y asistencia psicológica

La Justicia prorrogó por seis meses la investigación y la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González, imputados por la muerte de Angel López.

La Justicia resolvió este martes prorrogar por seis meses el plazo de investigación y la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González, imputados por la muerte de Ángel López (5), en una audiencia realizada en Comodoro Rivadavia.

La decisión se conoció al finalizar la instancia judicial, en la que el tribunal hizo lugar a los requerimientos de la querella. Tras la audiencia, Lorena, mamá del corazón del niño, manifestó su indignación por los pedidos realizados por Altamirano, quien solicitó asistencia psicológica y el acceso a un teléfono celular para mantenerse en contacto con su hija menor.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3, Lorena cuestionó ambos planteos y sostuvo que la situación generó sentimientos de “risa y rabia” entre los familiares. “Nos causó risa y rabia que Altamirano pida asistencia psicológica cuando ni siquiera nosotros la tenemos, y los asesinos son ellos. Quien mató a Ángel fue ella”, expresó en referencia al trágico episodio ocurrido en los primeros días de abril de este año.

La familia también apuntó contra la conducta de la defensora pública de la imputada durante la exposición del abogado querellante, Roberto Castillo. Según manifestaron, la letrada habría tenido actitudes que consideraron irrespetuosas mientras se desarrollaba la audiencia.

Además, recordaron con malestar que la defensora habría minimizado las lesiones que sufrió el niño al referirse a ellas como “coscorroncitos”.

De cara a la próxima pericia forense, programada para el 21 de octubre, la familia manifestó sus expectativas sobre los resultados y consideró que podrían comprometer aún más la situación procesal de los imputados.

“Ángel fue castigado, fue golpeado, pasó hambre y frío. Murió por los golpes y por todo lo que le hicieron”, concluyeron desde el entorno del niño.

Mientras continúa la investigación judicial, Altamirano y González permanecerán bajo prisión preventiva por otros seis meses, de acuerdo con lo resuelto en la audiencia de este martes.