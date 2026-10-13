El hecho ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de calle Ricardo Torá y afectó el funcionamiento de la Estación Transformadora del Parque Industrial. El servicio estuvo interrumpido durante casi cinco horas.

Robaron 100 metros de cable y dejaron sin luz a barrios de Comodoro y Rada Tilly

Un hecho vandálico registrado durante la madrugada de este martes provocó un corte de energía eléctrica en distintos barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia y también en sectores de Rada Tilly.

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, entre las 01:30 y las 06:20 se produjo la interrupción del suministro a raíz del robo de unos 100 metros de cable de cobre, lo que impidió el normal funcionamiento de la Estación Transformadora del Parque Industrial.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Ricardo Torá y generó inconvenientes en una amplia zona.

Entre los sectores afectados estuvieron Isidro Quiroga, Industrial, Juan XXIII, Abel Amaya, Bella Vista Sur, Los Arenales, El Amanecer, Fracción 14, Fracción 15, Loteo Feijóo, Loteo Yapura y Loteo Gómez.

También se registraron cortes en Rada Tilly, La Herradura y algunos sectores de la Ruta 26.

El servicio pudo normalizarse durante la mañana, una vez realizadas las tareas necesarias para recuperar la operatividad de la estación transformadora.