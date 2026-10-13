El Municipio desplegó un operativo de reacondicionamiento en los cementerios Oeste y Km. 9

Cuadrillas operativas llevan adelante trabajos de poda, limpieza, desmalezamiento y pintura en los cementerios Oeste y de Km. 9, con el objetivo de optimizar las instalaciones antes del próximo domingo.

En el marco del plan integral de mejoramiento de los espacios públicos que lleva adelante la gestión municipal, continúan los trabajos intensivos de reacondicionamiento en los cementerios Oeste y de Km. 9, que buscan poner en valor y mantener en óptimas condiciones los campos santos.

Las tareas del operativo especial se extenderán durante el transcurso de toda la semana, debido a que, para el próximo domingo con motivo de la conmemoración del día de la madre, se espera que la concurrencia aumente, ya que numerosas familias comodorenses acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Al respecto, desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación explicaron que las intervenciones cuentan con el despliegue territorial de más de 30 operarios que están abocados a trabajos simultáneos de poda de árboles, corte de pasto, limpieza general de los predios y demarcaciones con pintura en los senderos e itinerarios internos de ambos camposantos.

Asimismo, desde el área destacaron la relevancia de estas acciones permanentes para preservar la higiene, el orden y la seguridad, siendo la prioridad garantizar lugares dignos, limpios y acondicionados para el uso de la comunidad.