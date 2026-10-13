El Municipio desplegó un operativo de reacondicionamiento en los cementerios Oeste y Km. 9

En el marco del plan integral de mejoramiento de los espacios públicos que lleva adelante la gestión municipal, continúan los trabajos intensivos de reacondicionamiento en los cementerios Oeste y de Km. 9, que buscan poner en valor y mantener en óptimas condiciones los campos santos.
Las tareas del operativo especial se extenderán durante el transcurso de toda la semana, debido a que, para el próximo domingo con motivo de la conmemoración del día de la madre, se espera que la concurrencia aumente, ya que numerosas familias comodorenses acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.
Al respecto, desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación explicaron que las intervenciones cuentan con el despliegue territorial de más de 30 operarios que están abocados a trabajos simultáneos de poda de árboles, corte de pasto, limpieza general de los predios y demarcaciones con pintura en los senderos e itinerarios internos de ambos camposantos.
Asimismo, desde el área destacaron la relevancia de estas acciones permanentes para preservar la higiene, el orden y la seguridad, siendo la prioridad garantizar lugares dignos, limpios y acondicionados para el uso de la comunidad.