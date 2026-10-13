La jornada comenzará mayormente nublada, con baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche volverá a predominar la nubosidad.

Martes con probables chaparrones por la tarde y una máxima de 16°C

sComodoro Rivadavia tendrá este martes 13 de octubre una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y posibilidad de chaparrones durante la tarde.

Según el pronóstico suministrado para la ciudad, durante la mañana se esperan 11°C, viento leve del sur entre 7 y 12 km/h y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 16°C y aumentará la chance de lluvias, con una probabilidad de entre 10 y 40%. El viento continuará del sur, también con intensidad moderada.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con unos 13°C y viento del este entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones volverá a bajar y se ubicará entre 0 y 10%.

Será una jornada fresca y con condiciones cambiantes, especialmente durante la tarde, cuando podrían presentarse chaparrones aislados.