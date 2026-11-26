El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento se hará sentir desde la mañana, aunque perderá intensidad durante la tarde.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 27°C y viento durante gran parte del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora, especialmente durante la mañana.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones en ninguno de los períodos de la jornada.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 18°C, con viento del sudoeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Hacia la tarde llegará el momento más cálido del día, con una máxima prevista de 27°C. El viento rotará hacia el oeste y disminuirá su intensidad, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, las ráfagas todavía podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 22°C y el cielo continuará parcialmente nublado. El viento volverá a soplar desde el sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h.