El cielo estará mayormente nublado desde la tarde y la probabilidad de lluvia será del 0% durante toda la jornada. Las ráfagas más fuertes se esperan para la noche.

Este domingo 22 de noviembre comenzará con 15 °C y cielo parcialmente nublado. La temperatura llegará a 22 °C por la tarde y bajará a 19 °C por la noche. El viento soplará entre 32 y 41 km/h durante todo el día. Será del oeste hasta la tarde, con ráfagas de 60 a 69 km/h, y rotará al sudoeste por la noche, con ráfagas de 70 a 78 km/h.

El lunes 23 estará parcialmente nublado. Se esperan 10 °C en la madrugada y la mañana, 19 °C por la tarde y 15 °C por la noche. El viento del sudoeste soplará de 32 a 41 km/h en la madrugada, con ráfagas de 51 a 59 km/h, y bajará a entre 23 y 31 km/h por la mañana. Por la tarde rotará al oeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. A la noche aumentará a entre 51 y 59 km/h, con ráfagas de 79 a 87 km/h. La probabilidad de lluvia será del 0% hasta la tarde y de entre el 0 y el 10% por la noche.

El martes 24 tendrá 10 °C y cielo parcialmente nublado entre la madrugada y la mañana. En ese tramo, el viento del sudoeste soplará de 51 a 59 km/h, con ráfagas de 70 a 78 km/h y una probabilidad de lluvia de entre el 0 y el 10%. Entre la tarde y la noche se esperan 17 °C, cielo mayormente nublado y un 0% de probabilidad de lluvia. El viento seguirá del sudoeste y bajará a entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.