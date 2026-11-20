El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones durante el día.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con temperaturas en ascenso, cielo mayormente nublado y presencia de viento, especialmente durante las horas de la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 22°C y no hay probabilidades de lluvia.

El viento volverá a ser uno de los protagonistas del día, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, aunque hacia la noche se espera una disminución de su intensidad.

Durante las primeras horas del viernes, la temperatura rondará los 10°C y el cielo se presentará mayormente nublado.

El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

De acuerdo con el SMN, la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Por la tarde se registrará el momento más agradable en cuanto a temperatura, con una máxima prevista de 22 grados.

Sin embargo, el viento rotará hacia el oeste y mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El cielo continuará mayormente nublado y no se esperan lluvias, por lo que las condiciones permitirán realizar actividades al aire libre, aunque será importante tener en cuenta la intensidad del viento.

¿Cómo estará el tiempo durante la noche?

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 19°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

El viento cambiará su dirección hacia el noreste y disminuirá su velocidad sostenida, ubicándose entre 13 y 22 km/h, aunque todavía podrían registrarse algunas ráfagas.