El veredicto contra Hellvert Collantes Moran se conocería durante la tarde de este jueves. La Fiscalía le atribuye al menos seis hechos contra una alumna que tenía 14 años al inicio del período investigado.

Vigilia mientras el jurado delibera en el juicio por abuso sexual a menor

Mientras el jurado popular delibera en Comodoro Rivadavia, quienes participan de la vigilia aguardan el veredicto y reclaman justicia para la denunciante. Hellvert Collantes Moran llegó a juicio acusado de abusar sexualmente de una adolescente a la que le daba clases de teatro.

El Ministerio Público Fiscal situó los hechos denunciados entre el 1 de julio de 2018 y el 19 de junio de 2020. Según la acusación, el vínculo entre el docente y su alumna implicaba una relación asimétrica de poder en cuyo marco habrían ocurrido los abusos.

La Fiscalía le atribuye, en calidad de autor, al menos dos hechos de abuso sexual simple y al menos cuatro de abuso sexual con acceso carnal, todos en concurso real.

La audiencia preliminar concluyó en febrero en los tribunales penales del barrio Roca. En esa instancia, las partes ofrecieron y discutieron las pruebas para el debate, establecieron los hechos notorios y acordaron convenciones probatorias.

El juez penal Ariel Tedesco presidió aquella audiencia. La fiscal general María Laura Blanco representó al Ministerio Público Fiscal, Alicia Dramesino ejerció la querella y el abogado particular Guillermo Iglesias estuvo a cargo de la defensa del imputado.