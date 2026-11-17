Un jurado popular ya lo había declarado culpable por el hecho ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa.

El juez penal Mariano Nicosia impuso una pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento sobre Mauro Pavei, quien fuera declarado por un jurado popular como autor penalmente responsable del delito de “homicidio en estado de emoción violenta”.

Pavei fue el único acusado por el crimen de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en un pasaje del barrio Quirno Costa.

Un jurado popular integrado por seis mujeres y seis hombres escuchó durante el debate realizado a fines de octubre de este año la teoría del caso de cada una de las partes y también las pruebas recolectadas durante la investigación. Tras las instrucciones del magistrado, deliberaron a puertas cerradas y concluyeron un veredicto de culpabilidad sobre el único imputado.

El juez Nicosia tuvo a su cargo la dirección del debate y tras la realización de la audiencia de cesura de pena y el plazo correspondiente, dio a conocer este martes su decisión respecto a la condena que deberá cumplir Pavei.

En la causa, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general Martín Cárcamo, acompañado por Diana Guzmán, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del acusado fue ejercida por los defensores públicos Gustavo Oyarzun y Alejandro Varas.