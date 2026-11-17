Eric Labiuk tenía 19 años cuando Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby de 47 años hoy detenido por agredir a un médico en una pizzería de Córdoba, lo atacó durante una discusión de tránsito y le provocó una fractura de cráneo. El hecho ocurrió en junio de 2024 y derivó en una denuncia que, según el joven, nunca tuvo respuesta judicial.

Lo que comenzó como un roce entre vehículos derivó en una agresión que Labiuk describió en detalle ante las cámaras de Telenoche Córdoba. Según su relato, el incidente se desencadenó por un espejo retrovisor roto. Díaz, que viajaba con su hija de 10 años, se bajó del auto y comenzó a increpar al joven.

La situación escaló con rapidez: “Me rompe el vehículo, agresivamente me increpa, rompe el vidrio, me escupe en la cara”, recordó Labiuk. Cuando él también bajó del auto, recibió un golpe en la cara. En ese momento, según contó, no dimensionó el alcance del daño. “Pensé que era solo un dolor de cabeza”, dijo.

La niña, que presenciaba todo desde el interior del vehículo, le gritaba a su padre que se fuera. “Le gritaba ‘papi, vení, vení’. Se bajó y me rompió el vidrio y me escupió”, sostuvo Labiuk en declaraciones al canal cordobés. Ninguna de esas circunstancias logró detener la agresión.

Fue en el Hospital de Urgencias donde el joven conoció la gravedad real de lo que había sufrido. “Voy al Urgencias y ahí me doy con que tengo una fractura en el cráneo producto de la golpiza que me dio. Me fracturó el cráneo”, relató. Las consecuencias no se limitaron a esa noche. Durante casi un mes debió guardar reposo, con dolores de cabeza que, según afirmó, persistieron incluso después de que el hueso se soldara. “Se soldó pero no quedó bien”, precisó. A eso se sumó la imposibilidad de acceder a una cirugía plástica por falta de recursos económicos para costearla.

La cercanía geográfica con el agresor añadió otra dimensión al impacto del episodio. Labiuk contó que Díaz vivía cerca de su casa y que eso le generaba un temor cotidiano. “Yo temía cruzármelo”, admitió. Ese miedo, combinado con la ausencia de respuestas judiciales, marcó los dos años que siguieron a la denuncia.

Porque Labiuk sí realizó la denuncia formal. Presentó la documentación, esperó citaciones que nunca llegaron y no recibió actualizaciones sobre el avance del expediente. “Mi causa estaba abierta pero nunca hicieron nada, nunca me citaron. Él seguía suelto. Presenté todo y nunca tuve una respuesta”, cuestionó. La causa quedó abierta, pero sin movimiento visible para la víctima.

El caso se conoció luego de que el hombre fuera detenido por la agresión a Mauro Sampietro, médico del Servicio Penitenciario de Córdoba, en la pizzería Naples del barrio La Docta el viernes 7 de noviembre. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo Díaz golpeó a Sampietro —que estaba sentado esperando su pedido— y lo arrastró hasta el depósito del local, donde continuó la agresión. El médico sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda.

Este lunes, la Fiscalía UTI N° 22, a cargo de Paula Bruera, agravó la imputación a Díaz: pasó de lesiones leves y amenazas a lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. El acusado permanece detenido.

Fue en ese contexto que el relato de Labiuk cobró nueva relevancia. “Tuvieron que esperar a que golpeen a alguien más”, señaló, con visible malestar por el tiempo transcurrido sin que su denuncia tuviera consecuencias para el imputado. Al mismo tiempo, reconoció que la detención de Díaz le resultó un alivio. “Estoy viendo que se está haciendo justicia después de dos años. Me parece bien que no ande suelto por la calle”, afirmó.

Labiuk también dejó en claro que el episodio de 2024 no tuvo origen en ninguna conducta de su parte. “Fue un sin sentido. La discusión no fue por algo que yo hice mal ni nada”, cerró. Y agregó que, en todo ese tiempo, Díaz nunca se acercó a disculparse.

El abogado de Sampietro, Nicolás Villafañe, confirmó que incorporará el antecedente de 2024 al expediente de su cliente. El Club Universitario de Córdoba, donde Díaz se desempeñaba como entrenador, ya lo apartó de sus funciones y dispuso su suspensión como socio hasta que haya una resolución judicial.