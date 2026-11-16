Cuatro jóvenes detenidos tras provocar disturbios y daños frente a un pub

Los involucrados habían sido retirados del local nocturno tras una pelea y luego protagonizaron nuevos incidentes en la vía pública.

Un adolescente de 17 años y tres jóvenes fueron detenidos este domingo por la mañana, luego de protagonizar violentos disturbios y causar daños frente a un pub del barrio Industrial.

El hecho se registró alrededor de las 6:30, en inmediaciones de la colectora de la avenida Hipólito Yrigoyen y Francisco Salso. Según informaron fuentes policiales, el conflicto comenzó luego de que personal de seguridad privada retirara a los involucrados del establecimiento nocturno por una pelea que se había producido en el interior.

Sin embargo, una vez en la vía pública, los jóvenes continuaron con su actitud provocadora e incitaron a los empleados de seguridad a pelear. Ante esta situación, intervino personal de la Comisaría Seccional Tercera, que se encontraba prestando servicio adicional en el sector.

En medio de los disturbios, el adolescente de 17 años recogió varios cantos rodados de la calle y los arrojó contra un automóvil Ford Focus blanco, propiedad de un vecino de 42 años. Como consecuencia del ataque, provocó la rotura de la óptica trasera del vehículo.

Tras el episodio, los cuatro involucrados escaparon corriendo por calle Carlos Kirn, lo que dio inicio a una persecución policial a pie. Tres de ellos fueron alcanzados y detenidos a pocas cuadras, mientras que el restante intentó continuar la fuga por calle Belarmino Menéndez, pero finalmente fue interceptado por una patrulla de apoyo.

El adolescente quedó alojado en una dependencia policial por el delito de daño y a disposición del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, a la espera de la audiencia de control de detención ante la jueza penal de turno.

Por su parte, los otros tres jóvenes fueron demorados por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y recuperaron la libertad luego de ser notificados por el Juzgado de Paz.