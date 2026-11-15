Un detenido tras ingresar al patio de una vivienda

El procedimiento policial se produjo en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2, en calle Escalada. Fue alertado por el Centro de Monitoreo y terminó con un hombre de 24 años trasladado a la Comisaría Segunda.

Un hombre de 24 años fue aprehendido en la madrugada de este domingo luego de ser encontrado dentro del patio de una vivienda en el sector de La Loma, en el centro de Comodoro Rivadavia.

Según informó la Policía del Chubut, el incidente ocurrió alrededor de las 2 de este domingo, en calle Escalada.

El procedimiento se inició a partir de un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó sobre la presencia de una persona ajena en el patio de una vivienda.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el portón de ingreso se encontraba abierto. En ese momento, el damnificado pidió auxilio a los gritos, por lo que los efectivos ingresaron al inmueble.

Fue el propio vecino quien indicó el lugar donde se encontraba el intruso, que fue aprehendido en el sitio y trasladado a la dependencia policial.

El aprehendido fue identificado por la Policía como Maximiliano Ezequiel C., de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.