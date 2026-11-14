El domingo ofrece una variada agenda cultural

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural, el Museo Ferroportuario, el CEPTUR y el CIP, con propuestas que incluyen encuentros de danza, música, cine, arte textil, flamenco, orientación vocacional y una feria de artesanías y diseño.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, lleva adelante una nueva agenda de actividades que convoca a artistas, academias, artesanos y familias en distintos espacios de la ciudad. Este sábado, contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, acompañado por la titular de Cultura, Liliana Peralta.

Durante este sábado, la Sala Susana Torres del Centro Cultural recibió el workshop “Hilos, puntadas y creatividad: descubrí el Sashiko”, a cargo de Norma Córdoba. La actividad permitió a los participantes acercarse al bordado japonés, conocer nuevas técnicas y experimentar con el arte textil.

También se desarrolló el Encuentro de Danzas Urbanas, con la participación de numerosas academias y grupos locales. La jornada reunió a bailarines de distintas edades y convocó a las familias, que acompañaron las presentaciones en un espacio de música, movimiento y expresión. Por su parte, el ciclo Vagón del 7° Arte presentó en el Museo Ferroportuario una función especial de Thriller, con una película nominada al Oscar.

En este contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la participación de los vecinos y el trabajo de los hacedores culturales. “Son días de mucha energía cultural, en el que los vecinos se encuentran en distintos espacios y disfrutan del talento de nuestros hacedores culturales. Ver a las familias acompañando cada propuesta nos confirma la importancia de sostener una agenda diversa, abierta y con alternativas para todas las edades”, expresó.

Asimismo, afirmó: “seguiremos trabajando para que Comodoro cuente con propuestas para todos los gustos y todas las edades, para acompañar y dar lugar a quienes hacen de la danza, la música, el arte textil, el diseño y el cine, una forma de expresión, de participación y de encuentro”.

Este domingo habrá nuevas propuestas para disfrutar

La jornada comenzará a las 15 en el Centro Cultural con la actividad de orientación vocacional “Tu futuro empieza acá”, destinada a jóvenes de escuelas públicas y privadas, con espacios de reflexión sobre sus posibilidades educativas, laborales y sociales.

Asimismo, de 15 a 21, el CIP ofrecerá una nueva edición de la Feria de Artesanías y Diseño, con puestos de artesanos y diseñadores locales.

De 16:30 a 20, el Centro Cultural será escenario de una jornada especial por el Día Internacional del Flamenco, con bailarines, músicos y cantantes de distintas agrupaciones y academias. La propuesta se realizará en vísperas del 16 de noviembre, fecha en que la UNESCO reconoció esta expresión artística como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Desde las 18, el CEPTUR recibirá el último encuentro coral del año, con las presentaciones del Grupo Orfei, de la Asociación Búlgara Kiril y Metodii, Malagma y el Coro IMS, de Caleta Olivia.