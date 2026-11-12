El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  CULTURA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Comodoro llevó su literatura a la Feria del Libro de Coyhaique

Una delegación local participa del encuentro literario que se desarrolla hasta el domingo en la capital de Aysén.

Durante el encuentro, desde la organización chilena ponderaron especialmente el acompañamiento y la trayectoria de la secretaria de Cultura del municipio de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta.

Asimismo, destacaron que la realización de esta feria en Coyhaique es posible gracias al impulso y el aprendizaje compartido desde la experiencia local, subrayando su rol a la hora de transmitir el valor de la palabra y de consolidar una feria del libro como espacio de encuentro comunitario.

Por su parte, Peralta celebró la calidad de la propuesta en la región de Aysén y afirmó: “esta es una feria de un excelente nivel. Quiero destacar el trabajo mancomunado que venimos sosteniendo en el marco del Corredor Bioceánico; la Patagonia chilena y la argentina son una sola, por lo tanto, este es el camino que tenemos que seguir transitando juntos”.

Respecto de la delegación artística, se puede mencionar a la escritora y cantautora comodorense Marisel López, invitada a presentar su libro Matices de Otoño con una propuesta que reúne literatura, música e ilustración en vivo. La acompañan los músicos locales César Fabián Fredini en guitarra, Mariana Agesta en violín y Agustín Hermosid en violonchelo, junto a la ilustradora Liliana Ostrowski, quien da formas y colores a las canciones con sus trazos en el escenario.

El recorrido literario suma además obras de autores locales. Matilde, la novela de José Luis Tuñón, transcurre entre Comodoro y Sarmiento en la década del cincuenta y sigue el encuentro de Matilde y Segundo en una ciudad agitada por el afán.

Después de Diego #DdD, del periodista Saúl Gherscovici, reúne las cartas que escribió durante un año a Maradona tras su partida, y fue editado por el Fondo Editorial Municipal mediante concurso.

El libro del más allá, de Mario Andrés Morón, médico cirujano y escritor, ofrece relatos fantásticos con humor, ternura y reflexión sobre el amor y la muerte.

Y Gracias por su atención, de Morón y Tuñón, une poemas y fotografías escenografiadas en un diálogo entre lenguajes.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico