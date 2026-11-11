El hecho ocurrió en una casa del barrio Progreso, en la ciudad de Sarmiento, donde residían la mujer y su hijo de 5 años.

Agredió a su expareja, incendió una mochila y provocó la destrucción total de la vivienda

Un joven de 29 años quedó imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de expareja y daño, en contexto de violencia de género, luego de protagonizar un violento episodio que terminó con la destrucción total de una vivienda en el barrio Progreso de Sarmiento. En el inmueble residían su expareja y el hijo de ambos, de 5 años.

La audiencia de control de detención se realizó este miércoles por la mañana en la sala de audiencias Nº 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Ariel Quiroga declaró legal la detención del sospechoso y dispuso la apertura de una investigación penal por un plazo de seis meses.

Durante la audiencia, la procuradora Marisol Sandoval y el abogado Daniel Manríquez expusieron que el hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, alrededor de las 6:00, cuando el imputado habría agredido físicamente a su expareja. Posteriormente, prendió fuego una mochila perteneciente a la mujer, lo que desencadenó un incendio que provocó la destrucción total de la vivienda.

Según lo expuesto por la Fiscalía, después del episodio el joven se presentó en una dependencia policial y relató lo sucedido.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también describieron la situación de vulnerabilidad que atraviesan la denunciante y el niño. En ese sentido, informaron que el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) articuló acciones con el Servicio de Protección de Derechos y el Área de Género de la Municipalidad para garantizar la atención de las necesidades inmediatas de ambos.

En cuanto a las medidas de protección, la Fiscalía solicitó una prohibición de contacto y acercamiento del imputado respecto de la víctima y su grupo familiar, con un radio de exclusión de 200 metros. Además, advirtió que, ante un eventual incumplimiento de la disposición judicial, solicitará de manera urgente la prisión preventiva del acusado.

Por su parte, los defensores públicos Nelson Schlotthauer y Julieta Clemente no formularon objeciones a los planteos de la parte acusadora.

Finalmente, el juez Quiroga hizo lugar al pedido de intervención inmediata de la Asesoría y del Juzgado de Familia, con el objetivo de garantizar un abordaje integral de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran la mujer y el niño.