La rápida articulación entre el Ministerio Público Fiscal y el personal policial permitió concretar en la mañana de este lunes la detención de R.D.O. (29), el sujeto acusado de haber agredido brutalmente y amenazado con prender fuego a su expareja en un departamento del centro de la ciudad.

Detuvieron al hombre que agredió a su expareja y amenazó con prenderla fuego

El operativo se registró este lunes, alrededor de las primeras horas de la mañana, en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre la calle Mitre al 600, que funcionaría como el lugar de trabajo del sindicado.

Los efectivos policiales que cumplían una consigna preventiva dispuesta por la fiscalía en el marco de la investigación advirtieron la presencia del sospechoso cuando este intentaba retirarse del establecimiento.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su interceptación, identificación y posterior aprehensión, trasladándolo preventivamente a la sede de la Comisaría Seccional Primera bajo los términos del artículo 215 del Código Procesal Penal.

Tras una nueva comunicación con la fiscal de turno, Dra. Antonella Hernández, se dispuso que el causante pase a calidad de detenido formal por los delitos de lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.

De la medida se dio inmediata intervención a la Oficina Judicial —a cargo del oficial Gutiérrez— y a la Comisaría de la Mujer Zona Sur, donde la víctima había radicado la denuncia original en la víspera, recibiendo la novedad la cabo Maira Carrilaf.

El imputado quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención, la cual se llevará a cabo durante la jornada de este lunes bajo la órbita del juez penal de turno, Dr. Cosmaro, y con la intervención de los fiscales intervinientes. Las actuaciones de rigor estuvieron a cargo del oficial Luciano Avaca.