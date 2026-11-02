Agredió a su ex pareja, le arrojó alcohol e intentó prenderla fuego

Fue el domingo por la noche en una vivienda del Centro de Comodoro. Un hombre agredió a su ex pareja, la roció con alcohol etílico y la amenazó con prenderla fuego.

Ocurrió alrededor de las 21:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Mitre al 600. La víctima, identificada como S.M.G. (31), logró solicitar auxilio urgente a la policía tras el ataque.

Al arribar personal de la Comisaría Seccional Primera, se entrevistaron con la mujer, quien relató que momentos antes su ex pareja, R.D.O. (29), la había agredido físicamente. Durante el ataque, el agresor le arrojó alcohol etílico sobre el cuerpo y sus prendas de vestir, amenazándola expresamente con encenderle fuego, para luego darse a la fuga del lugar antes de la llegada de los patrulleros.

Dada la extrema gravedad de lo relatado, se dio intervención de inmediato a la División de Criminalística, cuyos peritos procedieron al secuestro de una botella de alcohol etílico y de las prendas de vestir de la víctima sometidas al reactivo, todo ello llevado a cabo ante un testigo presencial de actuación.

La victima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer Zona Sur, donde fue asistida por la cabo Soledad Maidana y radicó la correspondiente denuncia penal.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Antonella Hernández. Como medida de resguardo urgente, la policía dispuso una consigna apostada en el domicilio a fin de evitar un nuevo acercamiento del agresor mientras se gestionan las medidas cautelares y de prohibición de acercamiento solicitadas ante la Justicia.