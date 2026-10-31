El episodio de violencia de género ocurrió el viernes por la noche en Polonia y Lisandro de la Torre.

Le pegó a su pareja en la calle y escapó en su vehículo

Un episodio de violencia de género derivó en una persecución policial durante la noche del viernes en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Un hombre de 30 años fue aprehendido luego de agredir a su pareja y escapar a bordo de una camioneta Toyota Hilux, mientras realizaba maniobras peligrosas por distintas arterias de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50, cuando el Centro de Monitoreo alertó a efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta sobre una discusión de pareja en el cruce de las avenidas Lisandro de la Torre y Polonia, en el barrio Quirno Costa.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que había mantenido una discusión con su pareja y que, durante el altercado, recibió empujones y un golpe de puño en la cabeza.

Después de la agresión, el hombre se subió a su camioneta y escapó del lugar a gran velocidad. En las inmediaciones, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) identificaron el vehículo e intentaron detener su marcha para identificar al conductor. Sin embargo, el sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la fuga.

La persecución se extendió por varias calles y avenidas de la zona sur hasta que los efectivos lograron interceptar la camioneta en la calle Constituyentes al 545, cerca de su intersección con la avenida Chile.

En ese sector, el hombre fue reducido y aprehendido por el delito de desobediencia a la autoridad. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado.

Además, los uniformados secuestraron preventivamente la Toyota Hilux, que quedó depositada en el predio de la comisaría del barrio Quirno Costa.

Por su parte, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer para formalizar la correspondiente denuncia penal por lo sucedido.