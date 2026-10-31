Vecinos retienen a un ladrón hasta que llega la policía

En el barrio Amaya, el propietario escuchó ladrar a sus perros, salió a ver y encontró a un desconocido dentro de un depósito.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la noche del viernes, luego de ser sorprendido por el propietario de una vivienda cuando se encontraba dentro de un depósito ubicado en el patio trasero del inmueble, en el barrio Mario Abel Amaya. Posteriormente sería identificado como Fabián Agustín O.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 en un domicilio de la calle Código 854. Según la información policial, la intervención comenzó luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de un hombre que había sido retenido por vecinos del sector.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta constataron que varias personas se encontraban en el domicilio y que dos vecinos mantenían retenido a un masculino.

El propietario relató que había escuchado ladrar a sus perros y, al salir para verificar qué ocurría, descubrió a un sujeto ajeno dentro del depósito situado en la parte posterior de su vivienda.

Ante esta situación, los vecinos intervinieron y lograron retener al sospechoso hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.