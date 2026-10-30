Dos adolescentes provocaron alboroto en la zona céntrica

Ambos tienen 15 años y agredieron a dos efectivos que intervinieron. Ya fueron entregados a sus progenitores.

Una pelea callejera terminó con dos efectivos policiales agredidos y amenazados de muerte durante la noche del jueves en pleno centro de Comodoro Rivadavia. Los involucrados, dos adolescentes de 15 años, fueron demorados y posteriormente entregados a sus progenitores por disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en Rivadavia y Moreno. Personal de la Comisaría Seccional Primera acudió al lugar tras recibir una alerta del Centro de Monitoreo que advertía sobre una riña en la vía pública.

Al llegar, los uniformados intentaron separar a los contendientes para controlar la situación. Sin embargo, la intervención derivó en una agresión contra los efectivos.

Según el parte policial, uno de los adolescentes, identificado como S.C.I.J., de 15 años, le propinó un golpe de puño en el pómulo izquierdo al sargento L.L., quien sufrió lesiones visibles. Al mismo tiempo, la otra involucrada, B.J.D., también de 15 años, se abalanzó sobre el uniformado y lo sujetó por la espalda.

Ante esa situación, la cabo primero M.V. intervino para apartar a la adolescente, pero también fue agredida físicamente. De acuerdo con la información oficial, la mujer policía no sufrió lesiones de consideración.

Una vez reducidos, ambos menores comenzaron a proferir amenazas de muerte contra los efectivos, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.

Tras dar aviso al Ministerio Público Fiscal, a la Asesoría de Familia y a la Oficina Judicial, el juez penal de turno dispuso que los adolescentes no permanecieran alojados en la dependencia policial y que fueran restituidos a sus progenitores.

Minutos después, las madres de los adolescentes se hicieron presentes en la Seccional Primera y cuestionaron el accionar policial. Según el parte, su reacción estuvo vinculada a un hematoma que presentaba el menor varón en el rostro, producto de la intervención.

Finalmente, cerca de las 22:00, se concretó la entrega formal de ambos jóvenes a sus progenitores.