Ataque a balazos contra una mujer policía en el barrio Jorge Newbery

Un gravísimo episodio de violencia urbana tuvo lugar durante la noche del martes en el barrio Jorge Newbery, cuando un sujeto que era blanco de un ataque armado reaccionó arremetiendo a balazos contra una efectiva policial que cumplía funciones en un puesto de retención.

Tras un amplio despliegue de las fuerzas operativas y un allanamiento ejecutado por el GEOP, las autoridades secuestraron 17 vainas servidas de grueso calibre, aunque desde la fiscalía no se dispusieron detenciones.

El hecho se desencadenó alrededor de las 22:34 horas del 27 de octubre de 2026, en la intersección de las calles Sarmiento y Florida. En el lugar, la cabo Samantha Paredes, de la Comisaría Seccional Segunda, se encontraba apostada en cobertura dentro del Puesto de Retención Policial cuando advirtió que dos individuos que transitaban a bordo de un motovehículo comenzaron a ser blanco de múltiples disparos efectuados por terceros desde el sector alto de los pasajes contiguos a la calle Huergo.

Sin embargo, de forma imprevista, los sujetos del motovehículo se dirigieron hacia la posición de la agente. Uno de los atacantes la increpó y, a tan solo diez metros de distancia, efectuó disparos de arma de fuego de manera directa contra su persona.

La efectiva logró reaccionar a tiempo y resguardarse en medio de la balacera, resultando afortunadamente ilesa. Acto seguido, el agresor huyó e ingresó para ocultarse en el almacén “Josefina”, ubicado sobre la calle Florida, a la altura del 900.

Ante la gravedad del ataque, la funcionaria policial solicitó refuerzos urgentes por vía radial, generándose un rápido y nutrido despliegue que incluyó a efectivos de la Seccional Segunda, la Sección Canes, la Guardia de Infantería y la Sección Operaciones Policiales (SOP), quienes procedieron a cercar la manzana y resguardar el perímetro.

En el lugar intervino la División Policía Científica junto con la División Policial de Investigaciones (DPI), realizando la inspección ocular y el relevamiento de la escena del crimen. Durante las pericias balísticas, los peritos procedieron al secuestro de un total de 17 vainas servidas: 12 calibre .40 mm CBC y 5 calibre 9 mm SP, lo que da cuenta de la extremada peligrosidad del enfrentamiento.

Las actuaciones fueron notificadas a la funcionaria de fiscalía de turno, Dra. Cinthia Iglesias, y al fiscal Dr. Cabral. Dada la urgencia del caso, se solicitó una orden de allanamiento y registro domiciliario en el comercio e inmueble de la calle Florida al 900.

La medida fue concretada cerca de las 03:30 horas con la irrupción del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP). Aunque la policía había solicitado formalmente la detención de los dos imputados identificados, los magistrados intervinientes dispondrán únicamente el secuestro de elementos de interés para la causa, denegando las órdenes de aprehensión para los sospechosos involucrados.