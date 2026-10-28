Cayó Walter Bambino: lo retuvo el dueño de casa

Fue en la calle Crónica donde sorprendieron al sospechoso cuando intentaba sustraer una hidrolavadora.

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la mañana de este miércoles, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar una hidrolavadora en una vivienda ubicada sobre la calle Crónica, en barrio Roca.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo a las 6:07, a partir de un aviso del Centro de Monitoreo que alertó sobre una persona retenida por el propietario de un domicilio en el patio de su vivienda.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera se entrevistaron con el denunciante, quien relató que, al abrir el portón de su casa, que no tenía cerradura, observó a un sujeto que intentaba sustraer una hidrolavadora.

Ante esa situación, el propietario retuvo al sospechoso hasta la llegada del personal policial, que concretó su aprehensión.

El detenido fue identificado como Walter Bambino F., de 38 años.