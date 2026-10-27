El Municipio avanza con el ordenamiento del Parque Industrial

Autoridades municipales, empresarios y representantes de la SCPL mantuvieron un encuentro de trabajo para coordinar la regularización dominial de la zona.

El Municipio, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, encabezó una importante reunión de trabajo junto a empresarios locales y referentes de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). El objetivo principal del encuentro fue coordinar el desarrollo de las obras de infraestructura y la provisión de servicios básicos en el sector 7 del Parque Industrial de la ciudad, consolidando una agenda conjunta entre el sector público y el privado.

Los representantes del sector empresarial recibieron la propuesta con marcado entusiasmo y destacaron la apertura al diálogo brindada por el intendente Othar Macharashvili, subrayando la importancia de contar con el acompañamiento directo de la gestión municipal. En ese sentido, expresaron su total disposición para colaborar activamente en el proceso de regularización del predio.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, detalló que "el encuentro tuvo como propósito principal organizar el parque industrial denominado sector 7. Durante el encuentro, se comunicó que la mensura oficial se encuentra muy cerca de obtener el visado municipal y su registro definitivo".

Asimismo, el funcionario remarcó la visión estratégica de la gestión pública al señalar que “este ordenamiento que nos solicitó el intendente Othar Macharashvili no solo está acompañado por el Estado, sino por parte del privado para generar la realización de la mensura y fomentar el nuevo ingreso de empresas o pymes que quieran incorporarse al parque industrial. Lo que se busca es generar una zona mensurada y con servicios”.

Hernández brindó certezas sobre los plazos del trámite técnico e informó que “en 15 días la mensura contará con el visado municipal y ya estaría en condiciones la SCPL de poder desarrollar las obras de los servicios, que es lo que están necesitando en este momento”.

Asimismo, valoró la respuesta de los empresarios “de trabajar en conjunto en la política pública para poder ordenar el territorio y dotarlos de servicios”.