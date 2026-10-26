El Presidente no felicitó al mandatario brasileño tras su triunfo en el balotaje. En la Casa Rosada conviven distintas lecturas sobre el resultado: algunos creen que fortalece el vínculo de Milei con Estados Unidos, mientras otros advierten que puede influir en el escenario argentino rumbo a 2027.

Milei evitó saludar a Lula y el Gobierno analiza el impacto de su triunfo

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abrió un nuevo frente de análisis político en la Argentina. Mientras dirigentes de distintos espacios felicitaron al mandatario brasileño por su reelección, el presidente Javier Milei evitó pronunciarse públicamente y no lo saludó tras conocerse el resultado.

Lula se impuso en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro con alrededor del 51,8% de los votos contra el 48,2%, en una elección muy ajustada. El resultado le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial en enero.

La falta de un mensaje oficial de Milei se produjo luego de que Flávio Bolsonaro cuestionara el resultado y anticipara que buscaría impugnar la elección. Según fuentes citadas por Noticias Argentinas e Infobae, dentro del oficialismo argentino existió cautela sobre cómo reaccionar mientras se mantenían esas objeciones.

En el Ejecutivo nacional no existe una única interpretación sobre las consecuencias del triunfo de Lula.

Un sector considera que el resultado puede reforzar el posicionamiento internacional de Milei como principal aliado regional del presidente estadounidense Donald Trump. Otro grupo, en cambio, observa con preocupación la posibilidad de que la victoria del Partido de los Trabajadores fortalezca políticamente a sectores opositores argentinos de cara a las elecciones de 2027.

También se analiza el escenario legislativo brasileño. Aunque Lula ganó la elección presidencial, el Partido Liberal conserva una presencia importante en el Congreso, con 121 diputados y 28 senadores, mientras que el PT cuenta con 70 diputados y nueve senadores. Desde el oficialismo argentino consideran que esa composición podría limitar parte de la agenda del nuevo mandato.

Una relación bilateral atravesada por tensiones

La relación política entre Milei y Lula viene mostrando fuertes diferencias públicas. En los últimos meses ambos dirigentes protagonizaron cruces discursivos y desacuerdos sobre cuestiones regionales y económicas.

Aun así, Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina, por lo que la evolución del vínculo bilateral seguirá siendo observada con atención por ambos gobiernos.

Del lado de la oposición argentina, varios dirigentes celebraron el triunfo de Lula. Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Martín Lousteau estuvieron entre quienes expresaron públicamente sus felicitaciones al presidente brasileño.

La reelección de Lula agrega así una nueva variable al mapa político regional y obliga al Gobierno argentino a recalibrar su estrategia frente a Brasil en un contexto en el que Milei busca fortalecer su alineamiento internacional con Estados Unidos.