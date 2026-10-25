El relevamiento destacó las menciones positivas vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura energética y la búsqueda de inversiones.

Torres entre los cuatro gobernadores con mejor imagen digital del país

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional de imagen digital de gobernadores, elaborado por la Fundación CiGob, Autoritas y Daniela Aruj.

Según el informe, el mandatario provincial obtuvo un 42% de menciones positivas, un 10% negativas y un 48% neutrales, alcanzando un diferencial favorable de 32 puntos. Por delante quedaron Claudio Poggi, de San Luis; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Marcelo Orrego, de San Juan.

Entre los principales aspectos asociados a las menciones favorables se encuentran las obras de la Zona Franca, los proyectos de infraestructura energética en el interior provincial y las gestiones destinadas a atraer inversiones.

El relevamiento también destacó la agenda internacional de la provincia, con referencias a la comitiva oficial que viajó a Francia y a distintas iniciativas culturales.

De esta manera, Torres quedó dentro de los cinco primeros puestos de una medición que analiza las conversaciones en medios digitales y redes sociales, aclarando que ello no constituye una encuesta directa de aprobación ciudadana.