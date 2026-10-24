La Fundación Crecer tendrá un SUM para ampliar su atención

El gobernador Torres acompañó los 40 años de Fundación Crecer y anunció la construcción de un salón de usos múltiple, en financiamiento conjunto con el municipio, para ampliar las espacios de atención e inclusión de la ONG.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este sábado de la celebración por el 40° aniversario de Fundación Crecer, en Comodoro Rivadavia, donde anunció que el Gobierno provincial acompañará la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) para la institución, a través de un esquema de financiamiento conjunto con el municipio y la posibilidad de sumar aportes de empresas del sector privado.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el trabajo que la organización desarrolla desde hace cuatro décadas en la atención y el acompañamiento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, así como también el compromiso de sus fundadoras, profesionales, voluntarios y familias, que hicieron posible su crecimiento y consolidación como una institución de referencia en la ciudad.

La actividad contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; diputados provinciales; concejales; la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Salir; y la presidenta del Consejo de Administración de Fundación Crecer, Mariana Méndez, entre otras autoridades y representantes de la comunidad.

INCLUSIÓN

Durante su discurso, Torres puso en valor el impacto social de la tarea que lleva adelante Fundación Crecer y consideró fundamental que el Estado acompañe a las organizaciones que brindan respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

“No imagino una mejor manera de reivindicar ese esfuerzo de los contribuyentes que acompañando la construcción de este SUM”, expresó el Gobernador, al confirmar la decisión de avanzar con una obra destinada a ampliar los espacios y fortalecer las actividades de la institución.

En ese sentido, propuso al intendente Othar Macharashvili un esquema de financiamiento conjunto entre la Provincia y el Municipio, con aportes de ambas administraciones y la posibilidad de incorporar la colaboración de empresas privadas.

“Te invito a que colaboremos. Cincuenta a cincuenta, el municipio, la Provincia, y llamando a algunos amigos del sector privado también”, sostuvo Torres.

El mandatario provincial aseguró que el proyecto se concretará y remarcó que se trata de una inversión destinada a fortalecer el trabajo de una institución que lleva cuatro décadas acompañando a las familias de Comodoro Rivadavia.

CUARENTA AÑOS

Torres también felicitó a las fundadoras y a todos los integrantes de Fundación Crecer por sostener su labor a lo largo del tiempo, y destacó especialmente la importancia de las actividades de prevención, atención y capacitación que desarrolla la organización.

“Es muy gratificante ver el enorme impacto del trabajo social que hacen”, expresó el Gobernador, al señalar que las distintas iniciativas de la institución contribuyen a mejorar la calidad de vida de cientos de personas y sus familias.

Asimismo, remarcó el valor de la Fundación como un espacio de encuentro, solidaridad y compromiso colectivo, que ha logrado sostener y ampliar su tarea a lo largo de distintas etapas.

“Fundación Crecer une, hermana, en un momento de tanta grieta, de tanto enojo. Hoy estamos todos juntos acá celebrando algo que es bueno. Algo que es bueno para los más chicos, algo que es bueno para la comunidad, y algo que funciona”, manifestó. En esa línea, agregó: “Y lo que funciona hace tanto tiempo, hay que acompañarlo”.

Finalmente, Torres reconoció el esfuerzo de las familias y de quienes trabajan diariamente en la organización, y destacó que detrás de cada persona que recibe acompañamiento existe una historia de esfuerzo, superación y amor que merece ser reconocida.

TRABAJO MANCOMUNADO

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, reconoció la trayectoria de Fundación Crecer y felicitó a sus integrantes por haber sostenido durante cuatro décadas una tarea de profundo impacto social.

“Sostenerla 40 años es un logro importantísimo, que se hace por la pasión, por la dedicación de todo un gran equipo”, expresó el jefe comunal, quien también destacó el compromiso de los profesionales y voluntarios que acompañan diariamente a las personas que concurren a la institución.

Macharashvili convocó a la comunidad y a las empresas a continuar colaborando con la organización, al considerar que su tarea requiere del compromiso y la participación de distintos sectores de la sociedad.

En relación con la construcción del nuevo salón de usos múltiples, el intendente manifestó su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno provincial para concretar la obra y fortalecer los programas de atención y prevención.

“Como dijo Mariana, hay que construir puentes. Vamos a hacerlo y de forma conjunta con el gobernador”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de ampliar los programas de detección temprana y fortalecer la articulación con el sistema público de salud, con el objetivo de brindar respuestas a más familias de la ciudad.

“La salud de los vecinos es responsabilidad de todos, no de unos pocos”, afirmó, al convocar a las instituciones y a la ciudadanía a sumar esfuerzos para continuar acompañando el trabajo de Fundación Crecer.

UNA LARGA HISTORIA

Fundación Crecer es una organización sin fines de lucro fundada en 1986 en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de promover la inclusión y el desarrollo integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y necesidades educativas especiales.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, la institución se consolidó como un espacio de referencia para las personas con discapacidad y sus familias, a través de servicios de atención médica, rehabilitación, apoyo educativo, orientación social, programas terapéuticos y capacitación.

Actualmente, desarrolla cinco programas principales: Rehabilitación, Centro de Aprendizaje, Centro de Día Ocupacional, Consultorios de Especialidades Pediátricas y Fortalecimiento Familiar.

Estas propuestas incluyen atención en psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología, psicología y psicomotricidad; acompañamiento a niños con dificultades socioeducativas; actividades destinadas a fortalecer la autonomía de jóvenes y adultos con discapacidad; y atención médica pediátrica especializada.

La Fundación también impulsa iniciativas de inclusión laboral y trabaja de manera articulada con instituciones públicas y privadas para ampliar las oportunidades de desarrollo y participación de las personas con discapacidad en la comunidad.

RECONOCIMIENTOS

La celebración del 40° aniversario incluyó distintos momentos de reconocimiento a las personas que contribuyeron al nacimiento, desarrollo y consolidación de Fundación Crecer.

Durante la ceremonia se homenajeó a las fundadoras de la institución y se entregaron placas conmemorativas a personas que formaron parte de su historia, en reconocimiento al compromiso sostenido a lo largo de estas cuatro décadas.

También hubo un reconocimiento especial a Mariana Méndez, presidenta del Consejo de Administración, por su trayectoria y dedicación a la organización, así como un homenaje a mujeres que contribuyeron al crecimiento de la Fundación.

El encuentro reunió a familias, profesionales, voluntarios, colaboradores y representantes de instituciones públicas y privadas, en una celebración que permitió reconocer cuatro décadas de trabajo por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las personas con discapacidad en Comodoro Rivadavia.