Ian Moche contra los diputados que no dieron quórum: "Son unos cobardes"

El activista asistió a la marcha de protesta en el Congreso y se refirió a los legisladores que no se sumaron para abrir el debate sobre la validez del DNU 70/2023.

La protesta de este jueves 15 de octubre colmó la Plaza del Congreso y reunió a miles personas con discapacidad y sus familias, estudiantes, docentes universitarios, jubilados y organizaciones sociales en una jornada atravesada por la defensa de los derechos humanos, el rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei y la exigencia de respuestas del Congreso.

La convocatoria tuvo varios motivos que confluyeron frente al Palacio Legislativo. Por un lado, se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, que reclamó al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y recursos suficientes para sostener las universidades públicas.

Por otro, organizaciones vinculadas con la discapacidad exigieron que Diputados avanzara con la prórroga de la emergencia en el sector, en un contexto de preocupación por el financiamiento de las prestaciones y la situación económica de las instituciones que las brindan.

También se sumaron reclamos de jubilados, trabajadores, familias endeudadas y sectores que cuestionan las consecuencias del DNU 70/2023, el decreto de desregulación económica dictado al comienzo de la gestión libertaria. La oposición había solicitado una sesión especial con el propósito de debatir la validez del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y una iniciativa destinada a aliviar y regularizar las deudas de las familias.

Ian Moche fue una de las voces más escuchadas durante la concentración. En diálogo con El Destape, reclamó que los legisladores garantizaran el quórum y avanzaran con la prórroga de la emergencia en discapacidad. "A mí no me gustaría que tengamos que salir a marchar con toda la furia, pero lamentablemente en algún punto lo teníamos que hacer porque si no empezábamos a luchar, jamás se iban a dar cuenta de lo que estaba yendo mal", expresó Moche ante los medios.

Sin embargo, tras no lograrse el quórum requerido para tratar el tema dentro de la sesión en la Cámara baja, Moche fue nuevamente entrevistado, esta vez en Canal por Abierta en medio de la movilización. "Son unos cobardes los diputados. Sé que algunos sí quisieron que hubiera quórum, pero muchos ni siquiera estuvieron para que se pueda cumplir los derechos de la gente", afirmó delante de cámara y agregó: "Yo me tengo que encadenar en el Congreso, bueno, pero quiero que puedan dar el mensaje de lo que nos está ocurriendo a nosotros porque si se queda así nomás, solamente de ellos va a depender el rumbo de nuestro país y eso no es la idea. La idea es que el pueblo también pueda decir lo que está pasando".

La intervención del niño adquirió una dimensión especial por su trayectoria como activista y por el enfrentamiento público que mantiene con las políticas gubernamentales sobre salud promovidas por Javier Milei.

Desde hace años, Moche utiliza sus redes sociales y apariciones en medios para visibilizar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. En junio de 2025, el mandatario republicó en X un mensaje de un tercero que lo vinculaba al menor de edad con el kirchnerismo y lo asociaba con una supuesta operación política.

Posteriormente, la discusión pasó al ámbito judicial y abrió un debate sobre los límites de la expresión de un jefe de Estado cuando sus publicaciones involucran a un niño y pueden exponerlo a ataques.

La protesta del jueves tuvo para Moche un significado que excedió la discusión presupuestaria. Su participación volvió a colocar en el centro de la agenda la necesidad de proteger a las personas con discapacidad y de evitar que sus reclamos sean deslegitimados por razones políticas.

Mientras las familias exigían respuestas concretas al Congreso, el infante reclamó que la discusión pública recuperara un principio elemental: la igualdad y el respeto por la dignidad humana.

Pese a ello, para abrir la sesión especial se necesitaban 129 diputados presentes, pero solamente se sentaron 121 en el recinto, por lo que faltaron ocho legisladores para alcanzar el quórum. La sesión se cayó sin que pudiera comenzar el debate sobre el DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto de alivio para las familias endeudadas. La ausencia de los diputados necesarios generó indignación entre quienes habían esperado durante horas frente al Congreso, bajo la lluvia, con la expectativa de que sus representantes trataran las iniciativas.

La falta de quórum constituyó un resultado favorable para el oficialismo, que evitó una discusión potencialmente adversa sobre el decreto que funciona como una de las principales herramientas de desregulación del Gobierno. La imagen de Ian Moche reclamando humanidad frente al Congreso quedó así asociada a una jornada de doble frustración: en el recinto, la oposición no consiguió los votos necesarios para abrir el debate; en la plaza, miles de personas se retiraron sin una respuesta inmediata a sus demandas, mientras eran reprimidos por fuerzas de seguridad de la Nación.