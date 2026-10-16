Cortarán el agua en las zonas Central y Sur

Será para recuperar las reservas del Puesto La Mata. Mientras, comienza a normalizarse el suministro en los barrios afectados por la avería del acueducto del 99.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que durante la tarde de este viernes finalizaron los trabajos de reparación en el acueducto del ’99. Así se comenzó con el relleno de las cañerías de manera paulatina. Por este motivo, desde las 0 del sábado 17 de octubre, comenzará a normalizarse el suministro de agua en los barrios afectados a la interrupción del servicio.

Asimismo, desde las 0 el sábado 17, y por un lapso de 18 horas, se interrumpirá el servicio en los barrios de Zona Sur y Central, que no se vieron afectados por el corte vigente; con motivo de recuperar las reservas de Puesto La Mata.