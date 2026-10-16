Choque entre dos Toyota Corolla en la Ruta 3

El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el acceso al barrio Rodríguez Peña.

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del puente de acceso al barrio Rodríguez Peña. Dos vehículos que circulaban en sentido norte-sur protagonizaron una colisión por alcance.

Por motivos que se intentan establecer, un Toyota Corolla impactó contra la parte trasera de otro automóvil de la misma marca que transitaba por el mismo carril.

Tras el incidente, se hizo presente personal de Tránsito junto con una ambulancia para asistir preventivamente a los ocupantes de ambos vehículos.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se aguardaba la realización de los test de alcoholemia a ambos conductores para determinar si alguno circulaba bajo los efectos del alcohol.

El siniestro también provocó demoras preventivas en la circulación mientras se desarrollaban las tareas para despejar la calzada.