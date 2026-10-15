Le vaciaron la casa a Juana Morales, la mujer desaparecida en Rocas Coloradas

Su hija denunció que cambiaron las cerraduras de la vivienda familiar del barrio Juan XXIII y retiraron pertenencias. También advirtió sobre la ausencia de su abuela, quien padece Alzheimer.

Un nuevo episodio suma preocupación al caso de Juana Inés Morales, desaparecida el 11 de octubre junto a Pedro Alberto Kreder, mientras se dirigían a Camarones.

Este jueves su hija, Aldana Rocío Botha, radicó una denuncia penal por el presunto vaciamiento de la vivienda familiar ubicada en el barrio Juan XXIII. La joven constató que habían cambiado las cerraduras del inmueble principal y de una casa lindante, donde residía su abuela de 90 años, quien padece Alzheimer.

La presentación fue realizada ante la Comisaría Seccional Cuarta, donde Botha se presentó acompañada por su representante legal. Según consta en la denuncia, al acercarse a la propiedad situada en Cayelli al 1070, la joven advirtió que las cerraduras de acceso habían sido reemplazadas. Al observar el interior a través de los ventanales, notó que faltaban electrodomésticos y otras pertenencias. También habría encontrado objetos embalados en cajas y elementos arrojados en el patio de la vivienda.

En su exposición, la denunciante señaló que, a mediados de septiembre, su tío —hermano de su madre, radicado en Estados Unidos y con domicilio fijado en esa misma dirección— le había manifestado su intención de desalojar el inmueble por motivos económicos.

¿DONDE ESTA LA ABUELA?

La situación más delicada se registró en la vivienda contigua, ubicada dentro del mismo terreno, donde residía Teresa Godoi, de 90 años, quien padece Alzheimer.

De acuerdo con la denuncia, en esa propiedad también habían cambiado el cerrojo de ingreso. Al constatar que la casa se encontraba deshabitada, la joven advirtió que desconoce dónde está su abuela, una situación que motivó la intervención de las autoridades.

Ante la urgencia del caso, la Comisaría Seccional Cuarta recibió la presentación, pese a que el domicilio corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Seccional Quinta. La dependencia informó de inmediato al jefe de la comisaría correspondiente y dio intervención prioritaria a la División Búsqueda de Personas.

En la causa también intervino la funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF), Silvia Mabel Chaura, para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio agrega un nuevo foco de incertidumbre al caso de Juana Morales, quien permanece desaparecida desde el 11 de octubre de 2025, cuando fue vista por última vez en la zona de Rocas Coloradas. Mientras se investigan las circunstancias denunciadas por su hija, el paradero de su abuela de 90 años continúa siendo desconocido, según la presentación policial.

Fuente: El Comodorense