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Asesinaron a un joven de una puñalada en Km 8

Fue acuchillado a la altura del pecho. Lo trasladaron en grave estado al Hospital Regional donde se produjo su deceso. Hay un sospechoso detenido.

Un joven de 21 años murió este jueves por la noche tras recibir una puñalada a la altura del corazón durante una pelea en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Según la información oficial, la víctima fue encontrada tendida en el suelo por efectivos policiales y trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado grave. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 20.

Tras confirmarse su muerte, la policía logró detener a un sospechoso del ataque quien quedó a disposición de la Justicia.

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