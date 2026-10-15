Fue acuchillado a la altura del pecho. Lo trasladaron en grave estado al Hospital Regional donde se produjo su deceso. Hay un sospechoso detenido.

Asesinaron a un joven de una puñalada en Km 8

Un joven de 21 años murió este jueves por la noche tras recibir una puñalada a la altura del corazón durante una pelea en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Según la información oficial, la víctima fue encontrada tendida en el suelo por efectivos policiales y trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado grave. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 20.

Tras confirmarse su muerte, la policía logró detener a un sospechoso del ataque quien quedó a disposición de la Justicia.