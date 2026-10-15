Allanamiento en Caleta por ataque a tiros en Truncado

Efectivos de varias dependencias policiales allanaron este jueves una vivienda de planta baja ubicada en la calle Azcuénaga, zona del barrio Miramar de Caleta Olivia.

El operativo encabezado la División de Investigaciones (DDI), con el apoyo de personal de las Divisiones Fuerzas Especiales e Infantería tuvo relación con investigación vinculada a un atentado con armas de fuego perpetrado hace pocos días por varios individuos contra un domicilio particular de Pico Truncado.

Las diligencias procesales fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado donde también se habrían realizado otros cuatro allanamientos simultáneos.

Las fuentes consultadas señalaron que uno o dos de los autores tendrían residencia en Caleta Olivia y las pesquisas se orientaron hacia la vivienda de la calle Azcuénaga.

En tanto se espera un informe oficial de los procedimientos, trascendió que en éste último lugar no se hallaron armas de fuego pero sí indumentaria compatible con la que vestían dos de los autores del hecho, aunque por el momento no se reportaron detenciones de personas.