Iniciativa artística juvenil en Caleta Olivia

Sin apoyo de instituciones oficiales, un grupo de jóvenes de Caleta Olivia tomaron la iniciativa de promover eventos musicales en el paseo ubicado detrás de las oficinas de Turismo.

Los jóvenes caletenses denominaron “Peluchitxs Fest” a la propuesta artística al aire libre el último lunes, junto con el acompañamiento de feriantes. Fue el segundo encuentro de esta índole, contando con una gran participación de público, sobre todo adolescentes y jóvenes.

Uno de los organizadores comentó a El Patagónico que Peluchitxs Fest es una iniciativa exclusiva de artistas y feriantes, constituyéndose en “una propuesta gratuita y auto sostenida

para que todos tengamos un espacio donde compartir”.

En la ocasión, actuaron varios solistas y grupos musicales como David Aibar, Hoja de alcohol, Jóvenes Inadaptados y Ufo Surfers, entre otros.

“Queremos que toda expresión artística no tenga que ser siempre solicitada por meses, ni que tenga que ser costeable. Peluchitxs quiere que todos, sin importar la gente o el lugar, logren tener un lugar para actuar y divertirse”, expresó uno de sus referentes.