Un policía apareció muerto en la comisaría de Gan Gan

El agente tenía 22 años, estaba vinculado a la zona cordillerana y fue encontrado sin vida. Son casi una decena los casos en los últimos meses.

La muerte de un joven policía de 22 años en la localidad de Gan Gan provocó dolor dentro de la fuerza de seguridad de Chubut y volvió a poner sobre la mesa una problemática sensible: la salud mental de los integrantes de la institución y la preocupación por los casos de suicidio registrados en los últimos años.

El agente, oriundo de la zona cordillerana y formado en el ámbito de la Unidad Regional Esquel, prestaba servicios en la comisaría de Gan Gan. Según la información conocida hasta el momento, había trabajado durante la noche del lunes y fue encontrado sin vida el martes por sus compañeros cuando se acercaron para realizar el relevo durante la madrugada. Las circunstancias del fallecimiento se encuentran bajo investigación.

El hecho tiene una repercusión particular en Esquel por el vínculo del joven con la región y con la formación policial que recibió antes de incorporarse al servicio.

En diálogo con EQSnotas, la comisario Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, expresó el dolor que generan estas situaciones dentro de la institución y habló sobre la necesidad de profundizar el abordaje de la salud mental.

Pauli explicó que la Jefatura de Policía tomó conocimiento de la situación y realizó las comunicaciones correspondientes. Sin embargo, aclaró que desde Esquel no cuentan con los detalles de lo sucedido, debido a que el hecho ocurrió fuera de su jurisdicción.

La muerte del joven agente vuelve a generar interrogantes sobre una problemática que ha tenido otros antecedentes dentro de la Policía del Chubut.

Desde distintos sectores se menciona que se habrían registrado nueve suicidios de integrantes de la fuerza durante los últimos dos años, aunque esa cifra no cuenta hasta el momento con confirmación oficial.