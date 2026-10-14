El transporte pasó por audiencia pública

Este martes se concretó la audiencia pública convocada en el marco de la readecuación del boleto de transporte público para las líneas y frecuencias que opera la empresa MR SRL -Sol bus. Se presentaron 14 de los 21 ciudadanos registrados para dar su opinión. El viceintendente les pidió a los 3 bloques de concejales “elevar la discusión” para que redunde en favor de los usuarios.

“Me voy a tomar una licencia: creo que esta gestión es la que mas audiencias públicas y sesiones extraordinarias debe llevar, y quiero pedirles a los integrantes de los 3 bloques de esta casa - pero también a los funcionarios del ejecutivo municipal - que elevemos un poco la discusión, y que todo este tiempo llevado en audiencias y sesiones reditúe en favor de los usuarios de los servicios públicos de la ciudad. Que podamos en definitiva con todo este tiempo de trabajo y discusiones mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, aunque sea un poquito”. Con ese párrafo, el viceintendente Maximiliano Sampaoli dio apertura a la audiencia pública convocada en torno al proyecto del ejecutivo municipal para la readecuación del boleto de colectivos, que se extendió a lo largo de tres horas.

Cinthia Juarez, secretaria de servicios públicos y control de concesiones, fue quien tuvo a cargo la fundamentación técnica de la nueva tarifa, que prevé llevar el valor del boleto a $2400, cifra que según explicó es la base “para recomponer los ingresos del sistema sin trasladar al usuario el costo técnico, que es de $3603,96 por pasajero”.

No sin recordar que hoy el boleto se mantiene en el precio fijado desde 2024, la funcionaria expuso que el subsidio municipal para el transporte fue de $2504 millones de pesos (datos al mes de junio 2026), incrementándose en un 266% desde la última readecuación tarifaria. Además, la base proyectada a julio 2027 para ese subsidio municipal es de 3622 millones de pesos mensuales, “aun llevando el boleto a $2400”.

Juárez también graficó que el municipio subsidia el 68% del costo mensual del transporte, y que solo el 18% de los usuarios abonan la tarifa plena, mientras los restantes reciben algún tipo de atributo (BECh; jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, usuarios con CUD, etc). “7 de cada diez usuarios no abonan la tarifa plena, y además ya funciona en pleno el boleto combinado” indicó.

A su turno, Cristian Serdeiro fundamentó el dictamen del ENCOSEP (emitido en mayoría) respaldando la solicitud del ejecutivo; mientras que el gerente de la prestadora del servicio, Sol Bus, Raúl Sosa, dio detalles técnicos relativos a la flota. “Con una inversión que ronda los 25 millones de dólares para dar el servicio que se merecen los ciudadanos de Comodoro, seguimos con el compromiso de seguir mejorando lo que disponga la autoridad de aplicación” dijo, no sin admitir “dificultades” en la etapa de transición entre prestadoras.

GARITAS FRECUENCIAS Y RECORRIDOS, EL DENOMINADOR COMUN EN EL RECLAMO DE LOS VECINOS

Como se mencionó, fueron 14 vecinos quienes decidieron participar activamente de la audiencia pública, sobre un total de 21 inscriptos. Mas allá de la compleja coyuntura y la repercusión que una suba de boleto tiene en las economías familiares, los usuarios coincidieron en las críticas al servicio en cuanto a frecuencias y recorridos. A poco mas de dos meses de entrada en vigencia la nueva concesión, la audiencia por el boleto fue un termómetro de como los vecinos perciben el servicio.

Falta de garitas y refugios, distancias excesivas entre paradas en los distintos barrios de la ciudad; pocas o nulas frecuencias en algunos sectores durante los fines de semana; desconocimiento respecto a los recorridos y falta de señalización fueron los reclamos recurrentes en estas 14 voces, sin olvidar la situación de los trabajadores que quedaron fuera de la prestación y por cuya solución laboral pidieron reiteradamente.

DE LA CRITICA A LA CONSTRUCCIÓN: ALGUNAS PROPUESTAS

El hecho de que las audiencias no sean vinculantes también fue un reclamo reiterado, por lo que muchos consideraron que solo estaban “haciendo catarsis”, pero vale destacar que las quejas por las falencias del servicio siempre fueron acompañadas por propuestas y sugerencias sobre lo que debe mejorarse:

María Jorgelina Repillán (fracción 15) pidió por ejemplo que se contemple la cercanía al Hospital Regional en las paradas, y que se extienda el horario de la ultima frecuencia nocturna que hoy deja sin servicio a muchos trabajadores, además de solicitar que verifiquen los horarios escolares para definir recorridos.

Máximo Arturo Ruiz señaló que los circuitos que recorren General Mosconi dejan de lado el área comercial, que además contiene 3 establecimientos educativos; Liliana Romero indicó que el hecho de incluir las paradas de todas las líneas en una misma vereda ayuda a una mejor organización para el usuario que puede optar; y Susana Olinik pidió que los recorridos vuelvan a acercarse a las oficinas de PAMi y el hospital Alvear, sugiriendo retomar el antiguo “rondín” en paradas donde convergen líneas de zona norte y zona sur, planteando incluso la posibilidad de hacer pruebas piloto con unidades más pequeñas.

Marcelo Liempi solicitó que el servicio de transporte incluya al sector del Faro; y Sadi Pérez subrayó que, dadas las cifras de pobreza y desempleo en la ciudad, sería oportuno crear un proyecto de “segmentación” tarifaria con descuentos progresivos aplicables de acuerdo a los ingresos familiares. “No hace falta que sea un boleto social; pero se puede trabajar un proyecto en el corto plazo en el que el municipio determine el espectro potencial de beneficiarios y aplicar la tarifa segmentada” sugirió.