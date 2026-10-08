Transporte en zona norte: el Concejo aprobó el pliego

Se trata del pliego para licitar el servicio y convocó a audiencia pública. Dicho pliego fue redactado por el propio cuerpo legislativo para las líneas que llegan a Astra, René Favaloro, Km 11, Km 14, Km 17 y Diadema Argentina. La audiencia Publica será el 26 de octubre, y la prórroga del contrato con la empresa que presta hoy el servicio vence este mes.

En la primera sesión ordinaria de octubre, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza con el pliego licitatorio para la concesión del transporte urbano y suburbano de pasajeros de las líneas 10D, 11F y 11G. En la misma votación, la última de la jornada, el cuerpo convocó a la audiencia pública en la que los vecinos opinen sobre el pliego antes de su aprobación definitiva.

Una concesión sostenida a fuerza de prórrogas

Actualmente, ese servicio es prestado por la empresa Transporte Diadema, bajo un contrato que el ejecutivo municipal prorrogó en varias oportunidades. La última extensión, de 90 días, se aprobó por mayoría en la sesión extraordinaria del 27 de julio. Al votarla, el cuerpo condicionó el nuevo plazo a que se avanzara con los pliegos, la audiencia pública y el llamado a licitación. Sin embargo, los pliegos no llegaron desde el Ejecutivo y ante la falta de envío, el bloque Arriba Chubut presentó un pliego propio, elaborado con aportes de profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del CONICET, y en dialogo permanente con vecinales de esos sectores. Ese es el texto que se aprobó este jueves.

"Un sistema común"

Al fundamentar el proyecto, Cufré pidió poner en valor el trabajo realizado por los legisladores municipales en conjunto y sostuvo que la votación ratifica el camino que el Concejo eligió para analizar las concesiones. Recordó que, cuando se discutió el resto del transporte urbano, el cuerpo hizo un trabajo integral sobre movilidad urbana, y dijo que este pliego refleja la misma mirada: mantener un sistema común, sin diferencias entre sectores de la ciudad. También destacó que se repitió la metodología de trabajo con la universidad, las vecinales y los concejales, y advirtió que el punto de partida es una concesión prorrogada que requiere una solución.

Por el bloque Despierta Comodoro, la concejal Gimena Borquez explicó que acompañarían para que el proceso administrativo continúe y pueda avanzarse en un nuevo contrato, y convocó a los vecinos a inscribirse en la audiencia para expresar su opinión.

AUDIENCIA PUBLICA

La audiencia pública se concretará el lunes 26 de octubre a las 18 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones abren el 10 de octubre y pueden hacerse en forma presencial, de lunes a viernes de 8 a 15 en el Concejo, o por correo electrónico a [email protected]. La inscripción es libre y gratuita, y cierra 72 horas antes de la audiencia.

Otros temas de la sesión

Desde la banca, Marcos Panquilto (ACh) presentó un proyecto de expresión de deseos para que Provincia efectúe tareas de repavimentación sobre un tramo de la ruta provincial 39 particularmente deteriorado, en referencia a aproximadamente dos kilómetros de la traza a la altura en la que se denomina avenida Juan José Paso. El proyecto no sumó los 8 votos necesarios para ser tratado dada la negativa del bloque DC, aunque el tema centralizó parte del debate de la hora de preferencia en lo que refiere a responsabilidades y jurisdicciones.

En otro orden, se aprobó un proyecto de comunicación impulsado por los concejales Maite Luque y Ezequiel Cufré, solicitando que el ejecutivo municipal realice el llamado a inscripción para el ciclo lectivo 2027 de la escuela municipal. Luque reclamó que la apertura del registro debe efectuarse en simultaneo con el resto de las instituciones educativas y no varias semanas después como ocurre en la actualidad, y reclamó además el inicio de obras para culminar dos aulas y la ampliación del comedor, necesarias para el inicio del ciclo escolar 2027.

Por despacho de la Comisión 3 se trató la adhesión a la Ley Provincial I N 841, que establece capacitaciones con perspectiva en salud mental y consumo problemático al personal municipal especifico. La adhesión fue aprobada de manera unánime, aunque desde la bancada ACh se advirtió que la capacitación pierde eficacia si no hay profesionales para dar respuesta en territorio, en referencia a la necesidad de recurso humano vinculado al área que requiere Comodoro Rivadavia.