Comodoro reforzará los controles en el centro y en el acceso a la Costanera durante los festejos de egresados. El Municipio pidió prudencia a las familias y advirtió sobre el riesgo de viajar en las cajas de camionetas y camiones.

Varias agrupaciones de padres se comunicaron con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para pedir autorización para los tradicionales recorridos de egresados en camionetas y otros vehículos. Ante esas consultas, el Ejecutivo municipal anunció que reforzará la presencia de agentes de Tránsito en los sectores por donde suelen pasar los estudiantes, con especial atención en el centro y el camino hacia la Costanera.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que trasladar personas en las cajas de camionetas o camiones constituye una infracción a la Ley de Tránsito y pone en riesgo tanto a quienes participan del festejo como a terceros. Por ese motivo, indicó que el Municipio no puede autorizar esa modalidad de traslado.

“Lo que les encargamos a los padres es máxima prudencia y cuidado”, sostuvo Gómez. El funcionario remarcó la responsabilidad de los adultos que acompañan las celebraciones, dado que algunos de los egresados son menores de edad. También pidió que quienes estén al volante cuenten con licencia habilitante, conduzcan sobrios y circulen a una velocidad prudente.

El Municipio acompañará los controles con acciones de concientización para prevenir situaciones de riesgo durante los festejos.