Contará con personal de Tránsito que articulará tareas con la Policía del Chubut.

Con el objetivo de dar respuesta a una histórica demanda vecinal y reforzar la prevención en una de las arterias más transitadas de Zona Norte, el Municipio instaló una casilla operativa sobre la avenida Nahuel Huapi, en el barrio Standart Norte.

El espacio funcionará como puesto de control vial y, mediante un acuerdo de cooperación, también será utilizado por las Fuerzas de Seguridad provinciales para tareas de seguridad ciudadana.

Durante la instalación, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó la directiva del intendente Othar Macharashvili de descentralizar los operativos de la Dirección de Tránsito para cumplir con el requerimiento de quienes viven en el sector.

“Es un reclamo que da respuesta especialmente sobre la avenida, por lo que está acción está orientada a saldar una deuda con los vecinos”, remarcó el funcionario.

Asimismo, explicó que, una vez montada la estructura, solo restan detalles técnicos de conectividad, suministro eléctrico y acondicionamiento para el personal. “Es una zona muy transitada y la comunidad merece controles rigurosos, especialmente para el resguardo de los niños y de las mujeres que circulan por el lugar”, señaló Gómez.

Además, el secretario confirmó el trabajo articulado con las Fuerzas de Seguridad que estará en marcha durante los próximos días, tras mantener reuniones con autoridades de la Unidad Regional y de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 para coordinar la presencia preventiva en el sector.

Por su parte, la referente vecinal del sector Comipa, Verónica Cabrera, celebró la concreción de este pedido de larga data y advirtió sobre la peligrosidad del tránsito en toda la extensión de la avenida Nahuel Huapi, sobre todo en horarios pico y durante la madrugada. “Lamentablemente ya sufrimos varios accidentes porque no se respeta al peatón. La presencia de este puesto va a ayudar a que los conductores bajen un cambio y respeten los límites”, sostuvo.

REACTIVACION DEL PUESTO DE ABASTO EN EL MÓDULO SUR

En el marco del fortalecimiento de los controles en los accesos a la ciudad, Gómez confirmó además que ya entró nuevamente en funcionamiento el puesto de Abasto en el acceso sur, ubicado en la intersección de las rutas nacionales 3 y 26.

Según detalló el titular de la cartera de seguridad, esta reactivación “busca frenar la evasión en el ingreso de mercaderías alimenticias -productos cárneos, vegetales y bebidas- que se comercializan en la ciudad sin abonar las tasas correspondientes”.