El estado de las reservas de Puesto La Mata permitió levantar las interrupciones previstas para el martes en zona norte y el miércoles en las zonas sur y centro.

El primero de los cortes suspendidos estaba previsto para este martes 17 de noviembre en la zona norte de Comodoro Rivadavia. La misma medida se aplicará el miércoles 18 en las zonas sur y central. En ambos casos, la decisión se tomó porque las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Las dos interrupciones formaban parte del cronograma de verano que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) dispuso hasta marzo de 2027 inclusive. El esquema prevé dos cortes semanales de 24 horas por sector para administrar las reservas durante los meses de mayor consumo. En la zona norte están programados para los martes y viernes, mientras que en las zonas sur y central corresponden a los miércoles y sábados. En todos los casos, el horario habitual de inicio es a las 18.

La aplicación del cronograma depende del nivel de las reservas, de la disponibilidad de agua para el abastecimiento y de cómo evolucione el consumo. Al presentar el esquema, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, explicó que esas condiciones pueden llevar a cambiar las fechas, extender las interrupciones o suspenderlas.

Junto con el anuncio de la suspensión, se pidió a los vecinos que hagan un uso racional del agua.