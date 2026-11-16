“Pertenecía a un mundo que desapareció”, dijo el actor sentenciado a 18 meses de prisión en suspenso por los ataques a dos mujeres durante un rodaje.

Después de haber negado las acusaciones en su contra y de anunciar que apelaría el fallo judicial, Gérard Depardieu dio un giro en su postura. Este lunes, el actor francés, de 77 años, confirmó que acepta la condena por agresión sexual contra dos mujeres que trabajaron con él durante el rodaje de una película en 2021. Además, hizo públicas sus disculpas a través de un comunicado en el que reflexionó sobre su comportamiento y reconoció las consecuencias de sus actos.

La decisión llegó el mismo día en que debía comenzar en París el juicio de apelación por la sentencia dictada en mayo de 2025, que lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso. Al retirar el recurso, el fallo quedó firme, aunque la pena no implica su ingreso a la cárcel.

“La Justicia se ha pronunciado. Fui declarado culpable. Lo entiendo y asumo esta condena”, expresó el protagonista de Cyrano de Bergerac en un comunicado titulado J’entends (“Yo escucho”), difundido por la agencia AFP.

En el texto, el intérprete reconoció que durante años se escudó en las provocaciones y los comentarios de contenido sexual durante las filmaciones, sin considerar el impacto que podían tener sus palabras y determinados gestos, especialmente por la posición de poder que ocupaba dentro de la industria.

“Nunca tuve la intención de herir a las mujeres con las que me crucé, pero la intención no cambia el daño”, sostuvo. También afirmó que ahora comprendía la diferencia entre la irreverencia y la ofensa, y ofreció lo que describió como sus “disculpas profundas y sinceras” a quienes hubieran podido sufrir por su comportamiento.

Hacia el final del mensaje, el actor expresó una reflexión sobre su pasado: “Comprendí que pertenecía a un mundo que desapareció”.

Las declaraciones no fueron recibidas de la misma manera por las dos mujeres que lo denunciaron. Ambas acudieron este lunes al tribunal de París, pese a que el actor no se presentó.

Amélie, la decoradora que denunció haber sido agredida durante la filmación, consideró bienvenidas las disculpas porque llevaba mucho tiempo esperándolas. Según informó la agencia EFE, se mostró satisfecha con el desenlace judicial, aunque también hubiera preferido que el actor se disculpara antes y personalmente.

En cambio Sarah, nombre ficticio utilizado para preservar la identidad de la asistente de dirección, cuestionó la sinceridad del mensaje. “Si quería disculparse de verdad, tenía que haber venido al tribunal”, sostuvo ante los medios. La mujer también expresó su frustración por la cancelación del juicio, para el que ambas denunciantes se habían preparado psicológicamente. Sin embargo, reconoció que el desenlace judicial le generaba alivio: “La batalla está ganada. El monstruo del cine ha caído”, afirmó.

Los hechos por los que Depardieu fue condenado ocurrieron en septiembre de 2021, durante la filmación de Les volets verts, dirigida por Jean Becker. Una de las denunciantes relató que el actor la sujetó entre sus piernas y le tocó los senos y los glúteos mientras le dirigía comentarios sexuales explícitos. La otra mujer aseguró que sufrió tres episodios de agresión sexual durante el rodaje.

Durante el juicio realizado en marzo de 2025, Depardieu rechazó las acusaciones y negó que sus conductas constituyeran agresiones sexuales. Sin embargo, los jueces consideraron creíbles y consistentes los testimonios de las denunciantes, mientras que encontraron contradicciones en las explicaciones ofrecidas por el intérprete.